Спецоперация 02 февраля 2023, 07:40 Украинские власти начали тотальную мобилизацию в подконтрольном районе Херсонской области Глава Снигиревской администрации Барбашов: Украина начала тотальную мобилизацию в регионе РИА «Новости»

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Власти начали тотальную мобилизацию мужчин в подконтрольном Украине Снигиревском районе Херсонской области. Об этом сообщил глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов «РИА Новости».

«Огромные проблемы сейчас у местного населения из-за повальной мобилизации. То есть она носит уже какой-то истеричный характер, берут людей на улице, хватают, фактически это похищение людей», — сказал Барбашов.

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По его словам люди боятся выходить на улицу: их могут схватить и насильно отправить в украинские подразделения в самые горячие точки фронта. Глава Снигиревской администрации обратил внимание, что украинские власти сейчас черпают мобилизационный ресурс, то есть просто рассматривают людей как пушечное мясо.

В начале декабря Барбашов заявил, что ВСУ потеряли под Херсоном около 10 тысяч бойцов за 1,5 месяца.