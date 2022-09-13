Украинские власти захотели привлечь к территориальной обороне всех гражданских старше 18 лет | 360°

Спецоперация 13 сентября 2022, 17:09 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Украинские власти захотели привлечь к территориальной обороне всех гражданских старше 18 лет Офис Зеленского предложил привлечь к обороне всех гражданских старше 18 лет Flickr

Читать 360tv в

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал проект «Киевского соглашения по безопасности». Он будет предусматривать призыв всех гражданских лиц, достигших 18 лет, к территориальной обороне.

Украинский проект по гарантиям безопасности Киеву будет предусматривать привлечение всех совершеннолетних гражданских для территориальной обороны страны.

Реклама

«По образцу стран с обязательным военным призывом Украина должна держать достаточно серьезные силы территориальной обороны, включая службы резервистов, которых можно призвать на военную службу», — написано в проекте.

Реклама

Офис Владимира Зеленского 13 сентября опубликовал проект «Киевского соглашения по безопасности», который обеспечивает международные гарантии Украине. В создании украинского проекта принимали участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, как сообщила государственная структура.

0 0 0 0 0 0