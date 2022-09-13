Украинские власти захотели привлечь к территориальной обороне всех гражданских старше 18 лет | 360°

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Украинские власти захотели привлечь к территориальной обороне всех гражданских старше 18 лет

Офис Зеленского предложил привлечь к обороне всех гражданских старше 18 лет

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Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал проект «Киевского соглашения по безопасности». Он будет предусматривать призыв всех гражданских лиц, достигших 18 лет, к территориальной обороне.

Украинский проект по гарантиям безопасности Киеву будет предусматривать привлечение всех совершеннолетних гражданских для территориальной обороны страны.

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«По образцу стран с обязательным военным призывом Украина должна держать достаточно серьезные силы территориальной обороны, включая службы резервистов, которых можно призвать на военную службу», — написано в проекте.

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Офис Владимира Зеленского 13 сентября опубликовал проект «Киевского соглашения по безопасности», который обеспечивает международные гарантии Украине. В создании украинского проекта принимали участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, как сообщила государственная структура.

Владимир Зеленский

Украина

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