Украинские власти готовы служить любому дьяволу за деньги

Российский политолог Сергей Марков назвал украинских политиков, которые выступают за «подавление восстания» в Донбассе, «фашистами на зарплате». По его мнению, это люди без каких-либо моральных и духовных ценностей. С течением времени им верит все меньше и меньше граждан страны.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Украинские политики — люди без совести

Украинские политики, выступавшие за подавление восстания в Донбассе — абсолютно циничные, беспринципные люди. Они не являются фашистами по своим взглядам, это «фашисты на зарплате». Им платят за это.

Конкретным исполнителям, «азовцам»* каким-то, платят за то, что они осуществляют террор. Политикам платят за то, что они возглавляют террористическую войну против Донбасса, а теперь уже, ограниченно, и против России. Это люди, воспитанные цинизмом 90-х годов.

У нас пришло спасение в лице Владимира Путина, который стабилизировал ситуацию, а у них, можно сказать, продолжались 90-е годы, которые в конечном итоге реализовались в абсолютном цинизме и готовности служить любому дьяволу за деньги

Поэтому, когда на Украину пришли американцы в 2014 году, они свергли Януковича и сказали — теперь мы будем платить вам деньги за то, чтобы вы ненавидели русских, Россию, чтобы всех убивали. И там ответили — хорошо, мы готовы.

Это абсолютно циничные люди без каких-либо ценностей и идеалов. Кто-то когда-то носил георгиевские ленточки, когда это было выгодно, чтобы избиратели голосовали.

Потому что избиратели всегда голосовали за тех, кто за дружбу с Россией, за тех, кто за нашу общую память о победе в Великой Отечественной войне

Вот они ходили с георгиевскими ленточками. Потом пришли американцы, сказали им выкинуть эти ленточки — они выкинули, надели черно-красные ленточки «Правого сектора»**, сейчас вот жевто-блакитные (желто-голубые — прим. ред). Поэтому там нет ничего, там абсолютный цинизм.

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Бандера и СС — часть их национальной идентичности

На западе Украины эти процессы происходили давно. Для них Бандера, дивизия СС «Галичина»*** — это часть региональной идентичности. У них очень сильно развита региональная идентичность, которая развита на религиозной основе. У них там церковь униатская — она региональная, ее больше нигде нет.

Вообще, те народы, у которых есть своя маленькая религия, они живут очень долго на протяжении тысячелетий, у них очень большая внутренняя сплоченность. Поэтому, например, еврейский, армянский народы — они очень долго живут. А на Украине такой народ внутри народа — это западные регионы в лице униатского, прежде всего, населения. И дивизия СС «Галичина»*** — она была таким созданием этого маленького народа, поэтому они ею гордятся. И Бандера тоже из этого маленького народа. У них такая региональная идентичность.

Молодежь — оплот украинского фашизма

Но потом, когда пришли американцы — а Украина реально оккупированная страна сейчас — они задумались, кого бы использовать для госпереворота? Перед этим они «Правый сектор»** подготовили из участников молодежных футбольных группировок. Ну, тоже за деньги, создавали это очень сильные американские военные политтехнологи. А потом пошел поток бандеровцев с Западной Украины.

Поэтому майдан, когда он уже подходил к концу, был западенским, киевляне его особо не любили. А потом установили диктатуру и сказали: «Кто будет за Бандеру, тот будет деньги получать, а кто будет против, тот деньги получать не будет».

В результате восемь лет прошло на такой экономической манипуляции, плюс восемь лет террора против тех, кто не согласен, плюс восемь лет чудовищной тотальной пропаганды. Поэтому кто сейчас искренне верит во все это? Политики искренне не верят никто

Они с легкостью перекрасятся и пойдут туда, куда им выгодно. Более или менее искренне верит в это молодежь. Я разговаривал со знакомыми в Херсонской области, они сообщили, что примерно треть местных жителей уехала из региона перед приходом туда российской армии — по большей части это была молодежь. То есть, с ними шла тотальная пропаганда тоталитарного толка, они верят в эти идеалы украинского фашизма.

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Мы должны понять всю необходимость вступить в борьбу за спасение сознания населения Украины. Особенно нас интересует население освобожденных регионов или тех, которые будут освобождены

К сожалению, мы очень сильно упустили время. Конечно, нужно было несколько телеканалов на русском языке открыть давным-давно. Хотя лучше всего было восемь лет назад войска ввести на Украину, но если не ввели, нужно было телеканалы туда ввести. Ничего из этого не было сделано.

У нас пропаганда полностью провалилась, работы с общественным сознанием не было. И даже когда наши войска входили [на территорию Украины] в конце февраля — тоже были какие-то договоренности с политиками: надеялись, что они все сдадут, Зеленского уберут и создадут новое правительство. Это, к сожалению, одна и та же наша стратегия игнорирования общественного настроения.

Нужно работать с общественным настроением. Но как работать? Я глубоко убежден, что нормальными идеалами свободы и демократии не заменить тоталитарное сознание.

«Сделать „Азовом“ всю Украину»

Наша общественность сильно недовольна тем, что при обмене пленными между Россией и Украиной противоположной стороне передали «азовцев»*. 43 «азовца»*, несмотря на неоднократные обещания, что они не будут обмениваться. При этом наши власти объяснили так, что они там якобы калеченные, убогие, раненые и так далее. И мы за них обменяли тех наших, которых они не хотят по-другому отдавать — офицеров, летчиков и так далее. Определенная логика в этом есть.

Источник фото: соцсети

Но что такое «Азов»*? Это, можно сказать, сердце образа современной Украины — искусственно созданная тоталитарная секта. Им специально придумали религию — сочетание языческих богов, прежде всего скандинавских, с добавлением славянских. Это сильная военная организация, такой украинский ИГИЛ****, которой разрешили совершать любые преступления. И теперь они всю Украину хотят сделать таким «Азовом»*.

* «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.

** «Правый сектор» — признан экстремистской организацией и запрещен в России.

***14-я дивизия СС «Галичина» — организация, запрещенная в России

**** ИГИЛ (Исламское государство, ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.