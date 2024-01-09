Спецоперация 09 января 2024, 17:25 Украинские удары по Белгороду назвали тактикой Запада Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад предложил Украине тактику ударов по России РИА «Новости»

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Запад не осудил удар Вооруженных сил Украины по Белгороду, потому что сам предложил эту тактику. Такое заявление сделала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

Цель президента Владимира Зеленского, генсека НАТО Йенса Столтенберга и «других личностей» в США — вызвать панику и хаос в России, отметила бывшая глава МИД. Однако сделать этого до сих пор не удалось. Запад руками Украины хочет осложнить жизнь простых россиян, добавила Кнайсль.

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«А ведь именно этот лозунг снова и снова звучал из Вашингтона, Брюсселя и прежде всего Киева. „Нужно убить как можно больше русских, русских надо убивать в любой точке мира“», — напомнила она.

ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. По данным Минобороны, украинские боевики применили ракеты «Ольха» с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что ВС РФ продолжат работать над тем, чтобы свести к минимуму риск обстрелов кассетными боеприпасами со стороны ВСУ.