Украинские Telegram-каналы поймали на фейке об обстреле Харьковской области

Фотографией воронки из села Шабельского Краснодарского края украинские Telegram-каналы проиллюстрировали новость об обстреле российскими войсками территории Харьковской области. Внимание на это обратили журналисты «360».

Снимок доступен в социальных сетях и датируется 11 апреля. По всей видимости, администраторам украинских Telegram-каналов хотелось побыстрее выдать выдуманную информацию, но так как никакого обстрела не было, использовали первый кадр, который нашли.

О причинах возникновения воронки в краснодарском селе экстренные и силовые службы не сообщили. Муниципальные власти комментировать ситуацию отказались. Но власти Краснодарского края ввели на территории Ейского и Щербиновского районов, где располагается село Шабельское, «желтый» уровень террористической опасности.