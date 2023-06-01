Спецоперация 01 июня 2023, 00:12 Украинские Су-25 попали в засаду на Запорожском направлении — СМИ «РВ»: российские зенитчики сбили украинский Су-25 на Запорожском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Два украинских Су-25 попали в засаду на Запорожском направлении, сообщило издание «Русская весна». Авторы статьи отметили, что один из штурмовиков противника удалось сбить.

По данным журналистов, в уготовленную российскими военными засаду под Ореховом угодили два украинских самолета. Возле села Новоандреевка Пологовского района Запорожской области штурмовики ВСУ попытались атаковать позиции ВС России, но вылазка обернулась неудачей.

Реклама

Огонь по вражеским Су-25 открыли зенитчики 58-й армии Южного военного округа. Они стреляли по украинским самолетам из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла». Один штурмовик сбили, летчику второго удалось уйти.

Вечером 31 мая в Запорожской области было «громко», сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, российские ВКС начали активно отрабатывать по складам с техникой и боеприпасами украинской армии. Рогов уточнил, что атакам подверглись объекты ВСУ в контролируемой Украиной части Пологовского района, а также в Гуляйполе и Орехове.