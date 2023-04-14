Спецоперация 14 апреля 2023, 10:38 Украинские стрелки мешали штурмовать здание в Артемовске, но ЧВК «Вагнер» их остановила Снайперы ЧВК «Вагнер» ликвидировали трех стрелков ВСУ при штурме в Артемовске РИА «Новости»

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Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли штурмом очередное здание на севере Артемовска. Во время операции снайперы ликвидировали трех украинских стрелков, сообщило РИА «Новости».

Командование приказало российским бойцам взять под контроль высотку на севере Артемовска, в которой оставались бойцы Вооруженных сил Украины. Продвижению мешал снайперский и пулеметный огонь. Перед штурмом здание обстреляли из ручных гранатометов, артиллерии и танков, а во время захвата спины сослуживцев прикрыли снайперы.

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По штурмовому отряду ЧВК «Вагнер» били один украинский снайпер и два пулеметчика. Российские стрелки ударили по их позициям двумя группами — с востока на запад и с севера на юг.

«Одна группа уничтожила двух противников на четырехэтажном здании. Мы отработали пулеметчика в высотном здании напротив нас», — рассказал журналистам российский снайпер.

Ранее офицер добровольческого батальона «Сокол» рассказал, как снайпер при помощи комплекса 6С8 калибра 12,7 миллиметра поразил на Херсонском направлении корректировщика-наблюдателя и стрелка.