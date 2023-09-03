Спецоперация 03 сентября 2023, 13:56 Украинские солдаты пожаловались на бесполезность инструкторов НАТО KI: ВСУ пожаловались на неэффективность военного обучения НАТО РИА «Новости»

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Солдаты ВСУ пожаловались на большие проблемы с военной подготовкой и сложную обстановку на фронте. Они заявили, что Североатлантический альянс сильно их подставил, сообщило украинское издание Kyiv Independent.

Многие военнослужащие армии Украины указали, что боевого опыта не хватает всем поголовно — от низших чинов до командиров. При этом инструкторы НАТО не берут в расчет реальную обстановку на фронте.

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«Западные переводчики зачастую не владеют узконаправленной военной лексикой и не могут передавать точные команды или ответы инструкторов», — перечислили в статье жалобы солдат.

Украинские военнослужащие также заявили, что в районе Харьковской области ВС России обладают внушительным боевым опытом и уровнем вооружения.

«Все не так, как вы читаете в ежедневных брифингах и в новостях», — подчеркнул один из солдат, побывавший в зоне СВО.

Авторы материала подчеркнули, что деморализованные украинцы перестали видеть смысл в продолжении боев с сильной российской стороной.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер уличил президента США Джо Байдена во лжи о ситуации на Украине. Американский лидер обманул общественность, рассказав о «проигрыше» России в украинском конфликте.