28 декабря 2023, 01:57
Украинские солдаты подхватили «Катюшу», спетую российскими бойцами
Военный эксперт Шурыгин: солдаты ВСУ спели «Катюшу» вместе с бойцами ВС РФ
Солдаты ВСУ подхватили русскую «Катюшу», которую запели российские военнослужащие. Видео опубликовал в Telegram-канале военный эксперт Влад Шурыгин.
Позиции российских и украинских военнослужащих располагались в лесу в пределах слышимости. В период затишья российские бойцы затянули «Катюшу».
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«Эй! Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой», — начали военные Вооруженных сил РФ.
В ответ раздалось: «Выходила на берег Катюша. На высокий, на берег крутой».
Командование ВСУ все чаще стало использовать на фронте старое советское оружие. На украинских позициях стоят гаубицы образца 1943–1948 годов, а также противотанковые пушки 1960-х годов.
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