Спецоперация 28 декабря 2023, 01:57 Украинские солдаты подхватили «Катюшу», спетую российскими бойцами Военный эксперт Шурыгин: солдаты ВСУ спели «Катюшу» вместе с бойцами ВС РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Солдаты ВСУ подхватили русскую «Катюшу», которую запели российские военнослужащие. Видео опубликовал в Telegram-канале военный эксперт Влад Шурыгин.

Позиции российских и украинских военнослужащих располагались в лесу в пределах слышимости. В период затишья российские бойцы затянули «Катюшу».

Реклама

«Эй! Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой», — начали военные Вооруженных сил РФ.

В ответ раздалось: «Выходила на берег Катюша. На высокий, на берег крутой».

Командование ВСУ все чаще стало использовать на фронте старое советское оружие. На украинских позициях стоят гаубицы образца 1943–1948 годов, а также противотанковые пушки 1960-х годов.