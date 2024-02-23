Спецоперация 23 февраля 2024, 15:29 Украинские солдаты озвучили самую серьезную проблему ВСУ The Telegraph: нехватка боеприпасов стала главной проблемой ВСУ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/globallookpress

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Украинская армия не может противостоять ВС России из-за острого дефицита снарядов. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

Журналисты опросили украинских солдат и выяснили, что их беспокоит больше всего. Бойцы ВСУ пожаловались, что у них нет достаточного количества боеприпасов, из-за чего они не могут идти в бой.

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«Дело не в том, что мы потеряли дух. Просто у нас нет средств для борьбы», — рассказал один из солдат.

Он предупредил, что скоро ситуация может обернуться для Украины катастрофой. Военнослужащий отметил, что ВСУ приходится оставлять выгодные для них позиции.

«Мы находимся в таких условиях, когда нам нужно решать, какую следующую деревню мы отдадим русским», — заключил украинский солдат.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер предупредил, что Запад не поможет Украине одержать победу в конфликте. По его словам, ВС России после взятия Авдеевки продолжат освобождать территории в зоне спецоперации.