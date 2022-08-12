Украинские солдаты оборудовали опорные пункты в жилых домах в Николаеве и Харькове

ВСУ используют гражданскую инфраструктуру для своей дислокации. В жилых домах Николаева и Харькова появились опорные пункты украинских солдат, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Его слова привело РИА «Новости».

Такие объекты появились на улицах Прибугская в Николаеве и Чернышевского в Харькове. А на прилегающих территория размещена бронетехника.

По словам Мизинцева, все попытки местных жителей эвакуироваться из своих домов жестко пресекаются. Фактически их используют в качестве «живого щита».

Аналогично ВСУ действуют и в Павлограде. Там рядом с церковью, расположенной по улице Днепропетровской находятся огневые позиции РСЗО. А из школы-интерната в Константиновке бойцы ВСУ регулярно обстреливают союзные войска.

Ранее СМИ сообщили, что украинские власти с большим трудом находят средства на выплаты военным. Это связано с большими расходами на военные нужды и низкими налоговыми сборами.