Спецоперация 07 июля 2023, 12:37 Украинские солдаты назвали помехой для контрнаступления превосходство России в небе Bild: ВСУ из-за превосходства России в небе стало труднее проводить контрнаступление РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская авиация, в том числе беспилотная, сильно осложнила контрнаступление Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации. Об этом газете Bild рассказали украинские военнослужащие.

Они пожаловались на нехватку средств ПВО, бронетранспортеров и приборов ночного видения. Из-за того, что российская авиация взяла под контроль воздушное пространство, украинским подразделениям пришлось предпринимать вылазки только в темное время суток.

Реклама

«Русские видят все наши передвижения. Обычно мы можем передвигаться только ночью», — сказал командир по имени Андрей.

По его словам, российские подразделения буквально преследовали противника при помощи беспилотников, противотанковых орудий, вертолетов и самолетов. Военнослужащий признал, что это осложнило проведение контрнаступления.

Авиация ВСУ в плачевном состоянии, заявил военный эксперт Евгений Михайлов. Официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер предупредил, что, хотя Запад и решил в будущем передать киевскому режиму истребители F-16, они не приведут к перелому на фронте.