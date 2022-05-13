Украинские СМИ запустили очередной фейк о российском химическом оружии

Украинские Telegram-каналы стали распространять очередной фейк о действиях российских военных. Они заявили, что Россия применила химоружие против ВСУ под Краматорском.

В Сети стали появляться кадры с облаком взрыва желтого цвета. Некоторые украинские журналисты заявили, что это результат использования химического оружия. Об этом якобы говорит цвет облака и симптомы удушья, на которые стали жаловаться местные жители.

На самом деле, на снимок попал железнодорожный состав с аммиачной селитрой. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на Славянскую военно-гражданскую администрацию. При этом он подчеркнул, что угрозы для жизни людей нет.

Эту информацию подтвердили и краматорские СМИ. Позже даже некоторые украинские издания признали, что происходящее на фото — результат взрыва состава с селитрой.

Тема российского химического оружия часто используется украинской стороной для создания фейков. Ранее Россию обвинили в сбросе неизвестной отравы на Мариуполь. Причем доказать это никак не смогли. Российские власти уже неоднократно говорили, что в стране нет химоружия.