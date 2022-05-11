Украинские СМИ стали распространять фейки о ракетном обстреле Одесской области

Украинские журналисты стали распространять видео с якобы обстрелом Одесской области. Они заявили, что российские военные открыли огонь по мирным жителям. Но на самом деле ролик сняли восемь лет назад и совсем не под Одессой.

В украинских СМИ появилась новость, что российская армия якобы наносит удары по мирным жителям под Одессой. Публикации сопровождало видео с полностью размытым изображением и звуками взрывов. По очертаниям можно было узнать многоэтажку.

Позже в соцсетях нашли оригинальное видео с четким изображением. На кадры попала та же многоэтажка, и видео сопровождали все те же звуки. Только обстрелы происходили не под Одессой, а в Донецке. Видео появилось в Сети еще в августе 2014 года.

Украина уже не первый раз прибегает к снятым восемь лет назад роликам. Периодически в Сети публикуют старые кадры, с помощью которых пытаются обвинить Россию в том или ином преступлении.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что сейчас против России развернули настоящую информационную войну. Специалисты зафиксировали более восьми миллионов фактов публикации недостоверной информации о стране, ее жителях, армии и спецоперации.