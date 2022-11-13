Спецоперация 13 ноября 2022, 22:19 Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье «Страна.ua»: взрыв произошел на подконтрольной Киеву территории Запорожской области Pxhere

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На подконтрольной Киеву территории Запорожской области объявили воздушную тревогу, сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале. Поступила информации о взрыве в городе Запорожье.

«В Запорожье сообщают о взрыве. В области объявили воздушную тревогу», — говорится в сообщении издания.

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Глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов ранее сообщил, что союзные войска в Запорожской области готовятся отражать наступление украинских боевиков, переброшенных с Херсонского направления.

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По его словам, военные инженеры строят заграждения. Рогов добавил, что подготовка защиты от нападения украинских бойцов проходила «достаточно качественная».

Минобороны России сообщили 12 ноября об уничтожении российскими военными складов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. Там украинские военные хранили ракетно-артиллерийское вооружение и боеприпасы.

В районах населенных пунктов Лозовая Харьковской области и Зеленая Долина ДНР разбиты две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы ВСУ.