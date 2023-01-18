18 января 2023, 23:54
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожской и Харьковской областях
«Страна»: взрывы и воздушная тревога слышны Харьковской области Украины
Взрывы слышны в приграничных населенных пунктах Харьковской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Также, как следует из сообщения, на этих территориях объявлена воздушная тревога.
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Утром 17 января в Днепропетровской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Донецкой областей раздалась воздушная тревога.
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В ночь на 17 января сирена звучала в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях страны. Воздушную тревогу также объявляли на подконтрольной Киеву части Запорожской области. До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Харьковской области. При этом из данных официального ресурса для оповещения тогда следовало, что в регионе не объявляли воздушную тревогу.
Россия начала наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины в начале октября 2022 года. Такое решение было принято после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Ответственным за него российская сторона считает спецслужбы Украины.
Специальная военная операция РФ на Украине
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