Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе | 360°

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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Одессе

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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Также они предупредили об объявлении воздушной тревоги в Днепропетровской и Кировоградской областях.

«В Одессе сообщают о взрывах. Власти косвенно подтверждают эту информацию, призывая сохранять спокойствие», — сказано в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

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Также украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге, объявленной в Днепропетровской и Кировоградской областях.

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Глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил, что украинские националисты готовят высадку крупного военного десанта для захвата Запорожской АЭС.

По его словам, смена тактики по захвату атомной станции заключается в том, что теперь штурмовые группы накапливаются, формируются и готовятся к захвату на западном, северо-западном и юго-западном направлениях от Энергодара.

В воскресенье, 16 октября, украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате атаки погибли трое местных жителей, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По словам градоначальника, украинские снаряды попали по трем частным домам. Здания остались без стен и окон.

Специальная военная операция РФ на Украине

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