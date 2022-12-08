Спецоперация 08 декабря 2022, 23:18 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге «Страна»: взрывы слышны в Кривом Роге РИА «Новости»

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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге. По данным украинского интернет-издания «Страна», об этом говорится в местных пабликах.

«О взрыве в Кривом Роге сообщают местные паблики», — указано в Telegram-канале издания.

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Вечером 8 декабря издание Klymenko Time сообщило о трех взрывах, прогремевших в Харькове. На тот момент в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

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Во вторник, 6 декабря, мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о мощном взрыве, при котором пострадал объект инфраструктуры.

На территории Украины практически ежедневно слышна воздушная тревога. В ночь на 8 декабря сирены звучали в Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях страны.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Такое решение приняло оборонное ведомство РФ после террористической диверсии украинских боевиков на Крымском мосту. Удары наносятся высокоточными снарядами.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении пяти пусковых установок РСЗО MLRS американского производства и MARS-II немецкого производства в Запорожской области. Также уничтожена украинская РЛС контрбатарейной борьбы, произведенная в США.