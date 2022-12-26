26 декабря 2022, 20:51
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
«Страна»: вечером в понедельник в Харькове раздались звуки взрывов
Вечером в понедельник в Харькове были слышны звуки взрывов. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале украинского издания «Страна».
«Сообщают о взрывах в Харькове», — говорится в публикации.
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По данным издания, губернатор Харьковской области Олег Синегубов подтвердил удары по городу. В регионе объявлена воздушная тревога. Эта информация подтверждается на официальном ресурсе по оповещению граждан. Воздушную тревогу объявили в 19:08 (20:08 по московскому времени).
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Накануне, 25 декабря, воздушную тревогу на территории Украины объявляли трижды. Сирена гудела на территории двух десятков областей, в их числе Харьковская, Полтавская, Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская области, а также подконтрольная ВСУ часть Запорожья и Херсонщины. Также тревогу объявляли в Киеве.
Утром в воскресенье в столице Украины прогремели два взрыва. Об этом сообщили местные СМИ. Жителей призывали спрятаться в укрытия.
Украина
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