Спецоперация 26 декабря 2022, 20:51 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове «Страна»: вечером в понедельник в Харькове раздались звуки взрывов freepik

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Вечером в понедельник в Харькове были слышны звуки взрывов. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале украинского издания «Страна».

«Сообщают о взрывах в Харькове», — говорится в публикации.

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По данным издания, губернатор Харьковской области Олег Синегубов подтвердил удары по городу. В регионе объявлена воздушная тревога. Эта информация подтверждается на официальном ресурсе по оповещению граждан. Воздушную тревогу объявили в 19:08 (20:08 по московскому времени).

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Накануне, 25 декабря, воздушную тревогу на территории Украины объявляли трижды. Сирена гудела на территории двух десятков областей, в их числе Харьковская, Полтавская, Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская области, а также подконтрольная ВСУ часть Запорожья и Херсонщины. Также тревогу объявляли в Киеве.

Утром в воскресенье в столице Украины прогремели два взрыва. Об этом сообщили местные СМИ. Жителей призывали спрятаться в укрытия.