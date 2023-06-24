Спецоперация 24 июня 2023, 04:40 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Киеве «Страна.ua»: в Киеве и Харькове прозвучали взрывы Pxhere

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Взрывы прогремели в Киеве и Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Также, по данным издания, взрывы прогремели в в Кременчуге в Полтавской области.

«Взрывы в Киеве», — сказано в сообщении издания.

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Кроме того, журналисты сообщили о взрывах в Харькове, а также в Кременчуге в Полтавской области.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в городе.

По данным украинского издания «Страна», в Днепре и Черкасской области сработала система противовоздушной обороны, отметил ТАСС.

Работа ПВО также зафиксирована в Винницкой области Украины, следует из данных украинского издания «Зеркало недели».

Ранее воздушную тревогу объявили в шести областях Украины, также сигнал звучал в подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей. Через некоторое сирены включили на всей территории Украины. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, изначально сигнал тревоги начал звучать в ряде областей в промежутке с 01:38 по 01:44 по местному времени. Дальше тревога зазвучала в промежутке с 02:05 по 02:21 также по местному времени.