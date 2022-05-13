Украинские СМИ придумали захват двух белгородских сел и мобилизацию женщин в ЛНР

Украина подготовила очередную порцию фейков. В Сети начали распространять информацию о якобы занятых украинскими войсками белгородских селах и мобилизации женщин и подростков в Луганской Народной Республике.

Украинские Telegram-каналы и псевдопатриотические местные источники объявили, что ВСУ перешли границу с Россией и заняли села Муром и Середа в Белгородской области. Публикации подкрепили фейковым скриншотом одной из новостных лент.

Ни в одном официальном источнике или СМИ подобная информация не проходила. Не сообщал о ней и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Накануне села посетил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов. Обстановка на приграничной территории спокойная.

«Подтверждением» объявленной в ЛНР мобилизации для женщин и несовершеннолетних мужчин стал поддельный документ, якобы подписанный временно исполняющим обязанности министра внутренних дел республики Романом Ведмеденко. Однако МВД ЛНР возглавляет Игорь Корнет.

Украинская пропаганда в апреле писала, что Корнета арестовали сотрудники ФСБ. Но накануне Дня Победы он встречался с замминистра внутренних дел России Александром Горовым. В свежем фейковом документе дезинформаторы повторили старый прием.

Мобилизация в последнее время стала одной из ключевых тем украинской пропаганды.