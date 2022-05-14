Украинские СМИ поймали на фейке о сбитом вертолете Ка-52 ВКС России

СМИ и Telegram-каналы Украины сообщили о крушении вертолета Ка-52 в Харьковской области, якобы сбитом ВСУ. Только качестве подтверждения своих заявлений они использовали кадры 2013 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Война с фейками».

Авторы напомнили, что в 2013 году на юго-востоке Москвы действительно упал вертолет. В аварии пострадали два пилота, которых срочно доставили в больницу.

«Использование архивных фото и видео уже давно стало визитной карточкой украинских Telegram-каналов. Мы неоднократно опровергали такие фейки и вновь призываем всех быть внимательными и проверять информацию», — отметили администраторы «Войны с фейками».

Российский вертолет никто не сбивал, а вот украинские военные потеряли еще несколько единиц военной техники. Как сообщил сайт utro.ru со ссылкой на Министерство обороны России, за минувшие сутки средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников и сбили три снаряда реактивных систем залпового огня «Смерч», которые ВСУ запустили в сторону населенных пунктов в районе города Изюма.