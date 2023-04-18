Спецоперация 18 апреля 2023, 14:47 Украинские склады боеприпасов разнесли в Запорожской области Минобороны России: два склада боеприпасов ВСУ уничтожили в Запорожской области Пресс-служба Минобороны

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях Вооруженные силы Украины потеряли за сутки до 30 бойцов, два склада боеприпасов и другие виды техники. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков объявил об этом на брифинге.

Разведка выявила два склада боеприпасов у населенных пунктов Червоная Криница и Гуляйполе Запорожской области. Российские войска их уничтожили. Подразделения ВСУ также поразили подразделения противника вблизи Угледара и Новополь ДНР, Полтавки и Малой Токмачки Запорожской области. Удары нанесли армейская и оперативно-тактическая авиация, артиллерия и расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток».

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«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица Д-20», — сказал Игорь Конашенков.

В районе населенных пунктов Кобзарцы и Снигиревка Николаевской области засекли два склада топлива для военной техники ВСУ. Российские военные их разрушили. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили в Харьковской области и ЛНР шесть беспилотников.