Спецоперация 13 февраля 2023, 14:45 Украинские системы «Град» и гаубицы «Гвоздика» уничтожили на Херсонском направлении Минобороны: ВСУ потеряли РСЗО «Град» и гаубицы «Гвоздика» на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Российские войска в рамках контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении уничтожили две боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и две самоходные гаубицы «Гвоздика», принадлежавшие ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня „Град“ и две самоходные гаубицы „Гвоздика“», — заявил он.

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Конашенков добавил, что артиллерия Западной группировки войск на Купянском направлении уничтожила более 30 украинских военных, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-20.

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Войска противника размещались около поселка Двуречная, сел Крахмального, Гряниковка и Тимковка в Харьковской области и в районе поселка Новоселовское Луганской Народной Республики.

Также на Краснолиманском направлении ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» уничтожены более 80 украинских военных, три боевые бронированные машины и гаубица Д-30.