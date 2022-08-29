Украинские силы выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Энергодару за сутки

ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и Запорожскую АЭС. Два выпущенных украинскими военными снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции. Об этом заявили на ежедневном брифинге Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города. Среди мирных жителей есть раненые. Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции», — сообщили в ведомстве.

Министерство заявило, что киевский режим продолжает провокации для создания техногенной катастрофы на ЗАЭС. Для удара по территории станции 28 августа ВСУ использовали беспилотник.

«Огнем из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию специального корпуса № 1», — добавили в ведомстве.

По данным Минобороны, там хранится ядерное топливо американского производства, а также твердые радиоактивные отходы. Сбитый российскими силами БПЛА упал на крышу специального корпуса № 1, серьезных разрушений нет.