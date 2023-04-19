Спецоперация 19 апреля 2023, 13:06 Украинские силы подорвали четыре многоэтажки с жителями при отступлении из Артемовска ТАСС: ВСУ подорвали многоэтажки на окраине Артемовска, 20 мирных жителей погибли РИА «Новости»

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ВСУ во время отступления из поселка Цветмет на окраине Артемовска два дня назад взорвали четыре девятиэтажки, в подвалах зданий находились по крайней мере 20 мирных жителей, все они погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР.

«Два дня назад ВСУ, покидая поселок Цветмет, взорвали четыре девятиэтажки. В подвалах укрывались минимум 20 человек, в том числе трое детей. Все погибли», — заявил собеседник агентства.

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Люди, которые жили в близлежащем частном секторе, подтвердили произошедшее. Им помогли с эвакуацией российские силы.

Ожесточенные бои за Артемовск продолжаются больше полугода. По последним данным, бойцы из России уже взяли под контроль около 90% города. Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что в ближайшее время населенный пункт удастся окончательно взять.