Спецоперация 12 января 2023, 07:58 Украинские силы обстреляли Макеевку из РСЗО ВСУ выпустили по Макеевке в ДНР три ракеты из РСЗО

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Вооруженные силы Украины опять атаковали Макеевку и выпустили по населенному пункту три ракеты из РСЗО. Собщение об этом появилось в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Представители СЦКК уточнили, что обстрел зафиксировали после 00:00 12 января, он велся из населенного пункта Очертино.

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«Выпущено три ракеты из РСЗО», — сказано в сообщении.

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Накануне вечером сообщалось об обстреле Ясиноватой. Украинские националисты открыли огонь в 20:50 по московскому времени и выпустили из РСЗО 20 ракет. Уточняется, что всего за 11 января ВСУ атаковали Донецкую Народную Республику семь раз.

Также накануне стало известно о полном освобождении Соледара. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, мирных жителей вывели, не пожелавших сдаться в плен украинских военных ликвидировали.