Украинские силы обстреляли поселок в ДНР из «Града»

Украинские военные обстреляли поселок городского типа Верхнеторецкое в ДНР. Атака велась из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Вооруженные силы Украины в 07:50 30 июня начали стрелять из населенного пункта Керамик по Верхнеторецкому. Всего со стороны Украины было выпущено 15 снарядов. Об этом сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Также украинские силы утром обстреляли населенные пункты Гольмовский, Доломитное.

Кроме того, 30 июня атака велась на Александровку. Националисты в 03:05 выпустили со стороны Новомихайловки пять снарядов калибром 122 миллиметра. В результате произошедшего пострадали женщина 1950 года рождения и молодой человек 1995 года рождения. В момент обстрела они находились в доме по улице Ленина, 265.