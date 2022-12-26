Спецоперация 26 декабря 2022, 18:45 Украинские силовики заставляли священников называть обстрелы ВСУ российскими Священник УПЦ Павленко: украинские силовики требовали называть обстрелы ВСУ российскими РИА «Новости»

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Украинские силовики давили на священников, чтобы те представляли разрушения от обстрелов ВСУ как результаты российских атак. Об этом РИА «Новости» рассказал настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко.

Павленко отметил, что местные силовые структуры заставляли священнослужителей говорить о «варварстве российской стороны», но они, «естественно, отказывались». Протоиерей вспомнил, что его храм обстреливали, когда ВС России даже не подошли к Лисичанску, и по траектории полета было видно, что это дело рук украинской армии.

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«И были вопросы: „Зачем ты всем написал, что это со стороны центра города были прилеты тебе во двор? Ты пиши, что это делает российская армия“», — добавил священник.

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По его словам, аналогичная ситуация была в Святогорской лавре.

Украинские боевики задержали Андрея Павленко в апреле, его избивали и пытали. Как свидетельствовал адвокат священника, из него хотели выбить признание в работе на российскую разведку. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы, но позже Павленко освободили.