Украинские силовики, отступая, заминировали подвал разрушенного ими же дома в пригороде Северодонецка, где в это время находились семеро детей и их мать. Младшему ребенку — всего год. Из плены семью спасли подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики.

«Установлен очередной случай бесчеловечной провокации противника. <…> Бойцы Народной милиции ЛНР обезвредили ловушки, сделанные из боеприпасов иностранного производства, и освободили семью», — рассказали в НМ ЛНР.

Местные жители пожаловались Народной милиции, что их «ненавидят».

«Три месяца нас обстреливали, а теперь готовы сжечь. Хорошо, что Россия нас от своего крыла не отбросила», — отметила одна из жительниц.

Народная милиция взяла под контроль уже 95% территории ЛНР. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил что освобождение республики идет к завершению.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР регулярно организуют подвоз и выдачу продуктов питания населению.