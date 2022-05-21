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    21 мая 2022, 08:36

    Украинские силовики заперли семью с 7 детьми в заминированном подвале в Северодонецке

    НМ ЛНР спасла семью с 7 детьми, которых украинские силовики заперли в заминированном подвале в Северодонецке

    Оксана Кириллова

    Украинские силовики, отступая, заминировали подвал разрушенного ими же дома в пригороде Северодонецка, где в это время находились семеро детей и их мать. Младшему ребенку — всего год. Из плены семью спасли подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики.

    «Установлен очередной случай бесчеловечной провокации противника. <…> Бойцы Народной милиции ЛНР обезвредили ловушки, сделанные из боеприпасов иностранного производства, и освободили семью», — рассказали в НМ ЛНР.

    Местные жители пожаловались Народной милиции, что их «ненавидят».

    «Три месяца нас обстреливали, а теперь готовы сжечь. Хорошо, что Россия нас от своего крыла не отбросила», — отметила одна из жительниц.

    Народная милиция взяла под контроль уже 95% территории ЛНР. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил что освобождение республики идет к завершению.

    Военнослужащие Народной милиции ЛНР регулярно организуют подвоз и выдачу продуктов питания населению.