Украинские бойцы открыли огонь из артиллерийских гаубиц М777 США по подступающим к Артемовску силам Народной милиции ЛНР. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал командир батальона республиканского оборонного ведомства с позывным Саид.

«Работают (в районе Артемовска) из орудий 155 миллиметров импортных М777», — привело агентство слова своего собеседника.

Украинские силовики также используют в этом районе кассетные боеприпасы с минами «лепесток», рассказал военнослужащий. Это делается для того, чтобы помешать продвижению сил ЛНР.

«Пытаются остановить нас, чтобы проход тормозился. „Лепестки“ пока разгребешь, расстреляешь, тоже время проходит. Вроде убить не убьет, а ступню оторвать может», — отметил военнослужащий с позывным Саид.

Украинские военные скидывают на мирные города Донбасса запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Они взрываются от малейшего нажатия. Страдать от таких мин будут простые горожане, дети и старики.

Военный журналист Алексей Борзенко рассказал в беседе с «360», что главная опасность «Лепестков» заключается в том, что они замаскированы под листья и имеют небольшой размер: 12 сантиметров в длину и 6,5 — в ширину. Их трудно заметить в траве или даже просто на земле из-за цвета и формы. Также их нельзя вернуть на предохранитель — только привести в действие.