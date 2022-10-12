Украинские войска обстреляли позиции в районе Соледара из-за потери связи | 360°

Спецоперация 12 октября 2022, 10:08 Поделиться Telegram

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Viber Украинские войска обстреляли позиции в районе Соледара из-за потери связи Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ обстреляли свои позиции в районе Соледара из-за потери связи Официальный сайт

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Вооруженные силы Украины в районе Соледара из-за потери связи вели огонь по позициям своих подразделений. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Соледар отмечено ведения минометного огня по позициям украинских войск своими же подразделениями», написал он в своем Telegram-канале.

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Факт «дружественного огня» он объяснил потерей связи и несогласованностью действий между подразделениями и командованием ВСУ.

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Жители Соледара отказались эвакуироваться из города, потому что перестали доверять киевскому режиму.

В начале сентября бойцы спецназа «Ахмат» вместе с подразделениями второго корпуса Народной милиции ЛНР начали активное наступление в направлении Соледара, Яковлевки и Северская. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пояснил, что выдержанная в тактических целях пауза в действиях союзных войск себя полностью оправдала.

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