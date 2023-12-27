Спецоперация 27 декабря 2023, 09:07 Украинские саперы подорвались при попытке заминировать подходы к Синьковке Офицер Марочко: саперы ВСУ подорвались у Синьковки на Купянском направлении Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/globallookpress

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В Харьковской области при попытке установить минные заграждения подорвались украинские саперы. Боеприпас сдетонировал в момент проведения работ, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Инженерные работы, по его информации, вели на Купянском направлении к юго-западу от Синьковки. Саперы Вооруженных сил Украины расставляли минные заграждения. Один из боеприпасов во время установки сдетонировал. Андрей Марочко сообщил, что один военный умер на месте, двое сослуживцев получили травмы разной степени тяжести.

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«По характеру действий противника можно сделать вывод о низкой квалификации военнослужащих», — сказал офицер.

Из-за нехватки военнослужащих взвод материально-технического обеспечения ВСУ отправили в красную зону на Купянском направлении в качестве штурмового отряда. Андрей Марочко сообщил, что в этом подразделении служили женщины.