Спецоперация 29 декабря 2022, 14:21 Украинские самолеты сбили у Красного Лимана и Краматорска Минобороны: ВКС России сбили в ДНР самолеты Су-24, Су-25 и два вертолета ВВС Украины

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Воздушно-космические силы России сбили в Донецкой Народной Республике два вертолета Ми-8, два украинских самолета Су-24 и Су-25. Представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал об этом на брифинге.

Удар по технике Военно-воздушных сил Украины нанесла истребительная авиация. Самолеты Су-15 и Су-24 обнаружили у Красного Лимана и Краматорска, вертолеты — вблизи Суворова и Орловки. Они потерпели крушение.

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Кроме того, системы противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотников в небе над Херсонской областью, Луганской и Донецкой народными республиками, а также перехватили четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган» вблизи Попасной ЛНР, Переможного и Тарасовки Запорожской области.

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В общей сложности с начала спецоперации российские военные сбили 194 вертолета, 354 самолета и 2741 беспилотник.