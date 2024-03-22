Спецоперация 22 марта 2024, 10:25 Украинские радикалы устроили казнь возле Червоной Дибровы Подполковник Марочко: на Сватовско-Кременском участке «азовцы» казнили людей Официальный сайт президента Украины

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Украинские боевики начали устраивать казни на Сватовско-Кременском направлении. Об этом рассказал ветеран боевых действий, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Марочко сообщил, что возле населенного пункта Червоная Диброва радикалы «Азова»* расстреляли троих человек, стоящих на коленях со связанными руками.

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«Принадлежность жертв установить не удалось, а в роли палачей выступали радикалы террористической группировки „Азов“*», — написал он.

Марочко уточнил, что информация получена от собственных источников, поэтому может отличаться от официальной.

Ранее подполковник ЛНР в отставке рассказывал, что в Харьков приехали говорящие по-польски военные. Около 30 бойцов будут охранять одно промышленное предприятие в городе, где раньше хранили западные системы противовоздушной обороны.

* Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории России.