Украинские пограничники отказались воевать за Зеленского | 360°

Спецоперация 12 сентября 2022, 12:54 Поделиться Telegram

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Viber Украинские пограничники отказались воевать за Зеленского Пограничники с Украины объяснили РИА «Новости», почему не стали воевать за киевский режим dpsu.gov.ua

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Некоторые работники Государственной пограничной службы Украины отказались выступать против России и бежали из страны. Они объяснили РИА «Новости» свое решение недоверием президенту Владимиру Зеленскому и отношением киевского режима к своим солдатам.

«Не поехал воевать, потому что не поддерживаю политику Зеленского и их террористические все эти приколы. То, что они людей не жалеют. <…> Они страха больше нагоняют, украинцев за людей не считают», — заявил один из них.

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Женщина, которая тоже работала в Госпогранслужбе, объяснила свое решение карательными действиями по отношению к собственным гражданам. Другой бывший пограничник рассказал, что 24 февраля находился дома и, в отличие от знакомых, никуда не поехал. Он и раньше не поддерживал киевский режим, и теперь убедился в своей правоте — власти используют молодых парней как пушечное мясо, а боевики убивают мирных жителей.

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Военный из ЛНР ранее рассказал о случае в Дебальцево, когда националисты посадили своих же бойцов в танк и заварили люк, чтобы те не дезертировали. Их спасли «противники».

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