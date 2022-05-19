В Мариуполе продолжают сдаваться в плен украинские боевики. Несмотря на многочисленные подтверждения гуманного содержания в российском плену, Запад не верит в то, что Россия соблюдает Женевскую конвенцию, как раньше не хотел обращать внимание на пытки российских военных украинцами. При этом именно отношение к пленным показывает разницу между Россией и Украиной.

В Мариуполе с завода «Азовсталь» за несколько дней вышли уже более полутора тысяч человек, в том числе 80 раненых. После досмотра и проверки документов и вещей пленных вывезли с территории завода в ДНР. Всем оказали необходимую медицинскую помощь.

Решающим фактором для капитуляции стало отсутствие провизии, запасов воды и лекарств. Кроме того у боевиков на «Азовстали» закончились боеприпасы. При этом официальные власти Украины и многие западные СМИ называют капитуляцию украинских военных «эвакуацией».

Сколько еще боевиков и солдат ВСУ находится в подземельях мариупольского завода, неизвестно. Есть вероятность, что в катакомбах могут оставаться иностранные наемники и инструкторы из стран НАТО.

Двойные стандарты для военнопленных

Едва началась массовая сдача в плен солдат и боевиков с «Азовстали», западные политики обеспокоились гуманностью их содержания, а также перспективой суда над теми, чью причастность к военным преступлениям удастся доказать, написало британское издание The Guardian.

Однако опасения зарубежных политиков напрасны. К капитулировавшим боевикам относятся в полном соответствии с конвенциями о гуманном обращении с военнопленными: люди находятся в теплых помещениях, спят на кроватях, их кормят, оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Сдавшиеся в плен солдаты заявляют, что не ожидали такого обращения. То, что для них созданы достойные условия, подтвердили и наблюдатели Международного комитета Красного Креста. Они также отметили, что ни один человек не пожаловался на условия содержания.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что националисты, виновные в военных преступлениях, будут отвечать перед законом и пойдут под трибунал.

При этом о судьбе попавших в плен российских солдат ни ООН, ни Красный Крест, ни западные политики не беспокоились. Даже после появления доказательств того, что российских военнопленных пытали на Украине, в места их содержания не допустили представителей российской стороны или международных организаций. Также коллективный Запад игнорировал то, как ВСУ и нацбатальоны обращались с мирными жителями Донбасса на протяжении последних восьми лет.

Плен показывает разницу в отношении

Военный историк Юрий Кнутов подчеркнул, что Россия относится к пленным в полном соответствии со всеми нормами Женевской конвенции. Более того, условия проживания и нормы питания в российском плену на порядок лучше, чем предусматривается международными соглашениями.

«Питание у них идет по нормам военнослужащих российской армии, условия проживания — в обычных казармах, на которых даже нет решеток. Плюс лечение, и лечение достаточно качественное. Поэтому Женевская конвенция нами выполняется полностью», — объяснил историк.

При этом попавших в украинский плен российских военных держат, как правило, в подвалах и тюрьмах, «напоминающих сомалийские пыточные», сказал Кнутов. К тому же члены нацбатальонов и других военных формирований со стороны Украины не брезгуют издевательствами и пытками — это подтверждали даже независимые международные организации.

«Мне приходилось разговаривать с людьми, которые побывали в украинском плену. Они реально подвергались мучительным пыткам. Это, конечно, не просто ужасно и страшно — не передать, через что им приходилось пройти», — сказал Кнутов.

При этом мировое сообщество, усиленно закрывающее глаза на военные преступления украинской стороны, по мнению историка, прекрасно осведомлено обо всех зверствах националистов.