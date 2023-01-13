Спецоперация 13 января 2023, 00:10 Украинские пленные признались, что командование ВСУ их бросило «Русская весна»: военнопленные ВСУ обвинили командиров в оставлении на поле боя Specna Arms / Unsplash

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Командование ВСУ отдавало военнослужащим абсурдные приказы, рассказали пленные украинские солдаты. Они признались, что их «просто реально кинули», сообщило издание «Русская весна».

Один из пленных раскритиковал командиров за отправку на фронт. Украинский военный добавил, что осознает необходимость выполнения приказов, но отметил, что отнесся к нему «негативно». По словам бойца ВСУ, при уклонении от исполнения командиров его ждала бы тюрьма.

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Журналисты издания отметили, что все сдавшиеся украинские солдаты рассказывают о неподобающем отношении со стороны командования. По их словам, бойцов на Украине рассматривают в качестве расходного материала, поэтому оставляют на поле боя предоставленными самим себе.

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Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила о возвращении в республику из плена 14 бойцов. Среди них есть и добровольцы, и мобилизованные. По словам омбудсмена, в украинском плену над ними издевались, поэтому теперь военнослужащим необходима моральная поддержка и помощь психологов.