Спецоперация 22 июня 2023, 11:44 Украинские пленные раскрыли, что психологи из Германии готовили их убивать россиян Минобороны: немецкие психологи внушали украинским военным ненависть к русскому народу РИА «Новости»

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Военнопленные с Украины признались, что с ними работали психологи из Словении и Германии и настраивали их на ненависть к русскому народу и на необходимость убивать российских военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ, написало РИА «Новости».

Представители министерства объяснили, что речь идет о тех украинцах, которые попали в плен на Краснолиманском направлении. Все эти люди проходили военную подготовку в странах НАТО, в частности, в Словении и Германии.

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«Германские инструкторы-психологи и психологи других стран готовили украинских военнослужащих убивать русских», — сказано в сообщении военного ведомства.

Также психологи склоняли представителей ВСУ к нарушению международных гуманитарных правил ведения боев, убеждали в слабости российских солдат и готовили к скорой победе Украины.

Однако в итоге многие украинские военнослужащие стали сдаваться в плен в первых же сражениях, чтобы остаться в живых. Кроме того, командиры бросали своих бойцов «в мясорубку», а сами остались в тылу.