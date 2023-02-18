18 февраля 2023, 17:12
Украинские пилоты рассказали о страхе перед российской ПВО
Телеканал CNN сообщил о страхе пилотов ВСУ перед российской ПВО
Украинские вертолеты Ми-8 в зоне специальной операции действуют на предельно низкой высоте, ограничив себя тремя вылетами в сутки из-за страха быть сбитыми российской системой противовоздушной обороны. Об этом сообщил телеканал CNN.
«При вылетах нам приходится практически прижиматься к земле, иногда даже цепляем деревья», — рассказали украинские летчики американским журналистам.
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Украинские военные обратили внимание СМИ на то, что им нужна новая техника: в основном они летают на устаревших советских вертолетах.
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Ранее американский полковник Дэниел Дэвис призвал не верить западным журналистам, которые твердят о скорой победе Украины над Россией. Военный заявил, что российскую армию нельзя недооценивать.
В пятницу, 17 февраля, представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в небе над Херсонской областью.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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