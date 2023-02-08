Спецоперация 08 февраля 2023, 12:45 Украинские власти подались в бега из Купянска в сторону Харькова Представитель силовых структур РФ сообщил об отходе ВСУ и украинских властей из Купянска Сайт президента Украины

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Штаб 14-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины и подразделения батальона «Кракен» отходят от окрестностей Купянска Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил представитель российских силовых структур.

Кроме этого, собеседник агентства сообщил об эвакуации представителей подконтрольной Киеву администрации.

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«Из Купянска в Харьков эвакуируются пособники нацистов с семьями. Также оккупационная администрация и другие службы вывозят служебную документацию и архивы», — сказал он.

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Официальных подтверждений отходу военных и сотрудников администрации с украинской стороны еще не поступало. По словам назначенного Киевом первого заместителя главы Купянской районной администрации Андрея Канашевича, эти сообщения — информационный вброс.

Накануне Министерство обороны России сообщило, что ВСУ на Купянском направлении потеряли более 50 бойцов за сутки. Кроме этого украинская армия лишилась там двух боевых бронемашин, четырех автомобилей и гаубицы Д-30.