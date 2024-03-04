Спецоперация 04 марта 2024, 23:37 Украинские нацисты расстреляли двух безоружных российских бойцов Боевики ВСУ расстреляли двух безоружных российских военных РИА «Новости»

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Военнослужащие ВСУ на Лиманском направлении расстреляли двух безоружных россиян, один из которых был ранен. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным авторов, украинские солдаты сначала убили раненного безоружного бойца ВС РФ. Потом оставшийся в живых с поднятыми руками дошел до ВСУшников, но также был ими расстрелян.

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Военкоры подчеркнули, что вражеская пропаганда «упорно не замечает военные преступления ВСУ, которые публикуют на своих каналах украинские нацисты».

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в районе Кременной Вооруженные силы Украины расстреляли своих же отступающих бойцов. Он отметил, что на Сватовско-Кременском участке произошел очередной факт «дружественного огня».