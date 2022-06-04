Украинские нацисты подожгли скит Всех Святых Земли Русской

Украинские нацисты при отступлении из Святогорска подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Бандеровцы подожгли деревянный скит в субботу, когда ВСУ отступали из Святогорска.

«При отступлении подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, украинскими националистами осуществлен поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Местные рассказали, что по храму зарядили очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак».

После поджога неонацисты на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону населенного пункта Сидорово, подконтрольного киевскому режиму.

В Минобороны подчеркнули, что российские подразделения к северу от Святогорска не ведут боевых действий в этом районе и не обстреливают территорию заповедника.

Деревянный скит построили в 2009 году в традициях русского зодчества XVI–XVII веков на месте Всехсвятского храма, взорванного в 1947 году, отметили в ведомстве.