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    04 июня 2022, 16:02

    Украинские нацисты подожгли скит Всех Святых Земли Русской

    Минобороны РФ: украинские националисты при отступлении подожгли скит Святогорской лавры

    Александр Блинов

    Украинские нацисты при отступлении из Святогорска подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

    Бандеровцы подожгли деревянный скит в субботу, когда ВСУ отступали из Святогорска.

    «При отступлении подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, украинскими националистами осуществлен поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

    Местные рассказали, что по храму зарядили очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак».

    После поджога неонацисты на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону населенного пункта Сидорово, подконтрольного киевскому режиму.

    В Минобороны подчеркнули, что российские подразделения к северу от Святогорска не ведут боевых действий в этом районе и не обстреливают территорию заповедника.

    Деревянный скит построили в 2009 году в традициях русского зодчества XVI–XVII веков на месте Всехсвятского храма, взорванного в 1947 году, отметили в ведомстве.