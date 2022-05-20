Украинские националисты заминировали мост между Лисичанском и Северодонецком

Националистические подразделения Украины проводят минирование моста, соединяющего Северодонецк и Лисичанск. Об этом сообщила Народная милиция ДНР.

«Украинские националистические подразделения проводят минирование моста, который соединяет населенные пункты Лисичанск и Северодонецк, что в очередной раз доказывает приверженность украинских войск тактике выжженной земли», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В то же время Народная милиция ЛНР заявила, что в поселке Синецком около Лисичанска националисты выгоняют мирных жителей из домов. В этих зданиях они оборудуют огневые точки. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля. Глава государства Владимир Путин заявил, что ее главными целями станут денацификация и демилитаризация соседней страны. Он подчеркнул, что необходимо прекратить геноцид и издевательства над жителями Донбасса.