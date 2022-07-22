Украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных отходов в ДНР

Украинские власти решили устроить очередную провокацию в ДНР. Для этого националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов в Константиновке, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Киевские власти подготовили очередную провокацию на радиационно опасном объекте для обвинения российских подразделений якобы в создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины», — сообщил генерал-полковник.

Речь идет о металлургическом предприятии по производству свинца в Константиновке. Там украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов. Они планируют привести взрывчатку в действие во время своего отступления из города.

«Указанная и другие подобные провокации киевского режима на радиационно и химически опасных объектах Украины происходят при молчаливом согласии стран так называемого „цивилизованного“ Запада», — отметил Мизинцев.

Он добавил, что на действия украинских властей не обращают внимания ни ООН, ни Международное агентство по атомной энергетике, ни Организация по запрещению химического оружия.