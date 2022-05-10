Украинские националисты вновь обстреляли Ясиноватую из «Градов»

Украинские военные вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

После трех часов ночи националисты выпустили в сторону Ясиноватой из реактивной системы залпового огня «Град» 10 снарядов по направлению из Авдеевки.

О пострадавших ничего неизвестно.

В СЦКК вечером в понедельник сообщили, что вооруженные подразделения Украины обстреляли населенный пункт Валерьяновка, ранее освобожденный от националистов. Пострадали мужчина, женщина и молодой парень.

Накануне российские военные сорвали планы ВСУ по захвату острова Змеиный в северно-западной части Черного моря.