В Одесской области сотрудников государственных и муниципальных учреждений начали вызывать на допросы. Украинские националисты потребовали у местных жителей предоставить информацию о возможных родственниках в России, сообщило Минобороны России в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что людей заставляют заполнять анкеты о характере общения с родными и знакомыми из России под угрозой увольнения.

Всех заподозренных в пророссийских настроениях задерживают и увозят в неизвестном направлении.

«Десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно», — заявили в ведомстве.

Кроме того, украинские военные, добавили в Минобороны, по-прежнему используют жилые дома, образовательные учреждения и социальные объекты в военных целях.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил ранее, что Киев обязался не применять реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства для обстрелов объектов на территории России. Только на этих условиях Запад передал ВСУ высокоточное оружие.