Боевики украинских вооруженных формирований подготовили очередную провокацию с целью дискредитировать российские войска. Они заминировали дамбу в Артемовске Донецкой Народной Республики.

В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ планируют взорвать дамбу и по отработанному сценарию обвинить российскую армию в неизбирательных ударах по важным объектам.

Ситуацию, по задумке киевского режима, должны широко осветить в украинских и западных СМИ.

Если украинским боевикам удастся реализовать этот план, добавили в российском оборонном ведомстве, затопленными окажутся жилые кварталы. Уход воды повредит системы жизнеобеспечения, что ухудшит санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе.

Кроме того, ВСУ по-прежнему размещают вооружение на предприятиях ДНР, чтобы вызвать огонь российской артиллерии.

Российская сторона продолжает оказывать помощь желающим покинуть опасные районы Донбасса и Украины: за сутки эвакуировали 26 658 человек, в том числе 3907 детей. Жителям ДНР и юга Украины предали более 364 тонн гуманитарной помощи.