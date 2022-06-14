Украинские националисты расстреляли в спину пожелавших сдаться бойцов ВСУ в Новомихайловке

Украинские националисты расстреляли в спину бойцов ВСУ, решивших сложить оружие, в Новомихайловке ДНР. По данным Минобороны России, в результате погибли 32 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады.

Более 30 бойцов пожелали сдаться после проведения огневой подготовки наступления ВС России. Украинские солдаты, которые занимали опорный пункт в районе зверофермы, по радиосвязи попросили командование российского подразделения прекратить огонь и позволить им выйти. Военнослужащие с белыми флагами начали продвигаться в сторону российских позиций около 22:00. Однако подразделение заградотряда украинских националистов прибыло к опорному пункту на бронемашинах и расстреляло сдавшихся.

В Минобороны отметили, что украинский националистический режим силится с помощью карательных акций остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений на фоне военных провалов и деморализации войск Украины. При этом для киевского режима не представляют ценности жизни украинских военных и мобилизованных бойцов теробороны.