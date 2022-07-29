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    29 июля 2022, 22:42

    Украинские националисты превратили учебные заведения ДНР в оружейные склады и блокпосты

    Минобороны: в Артемовске и Славянске ВСУ оборудовали в колледжах огневые точки

    Александра Ломейко

    В Донецкой Народной Республике украинские националисты устроили склад боеприпасов в медицинском колледже. Все подходы к зданию заминировали.

    Украинские националисты превратили учебные заведения ДНР в оружейные склады и блокпосты

    В Минобороны РФ уточнили, что хранилище и опорный пункт боевики оборудовали в учебном заведении Артемовска. Местных жителей об этом специально не поставили в известность.

    Помещение колледжа транспортной инфраструктуры в Славянске заняли подразделения украинских войск и теробороны. На подступах к учебному заведению они развернули блокпосты и оборудовали огневые точки.

    «В помещениях под предлогом якобы обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов», — подчеркнули в ведомстве.

    Военнослужащие ВСУ, добавили в Минобороны, также разместились в зданиях профучилища Национального политехнического университета и аграрного лицея в Березовке Одесской области. На прилегающей территории они выставили артиллерию и бронетехнику.

    Подобные действия украинских властей, обратили внимание в министерстве, демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение нормами морали и принципами международного гуманитарного права.