В Донецкой Народной Республике украинские националисты устроили склад боеприпасов в медицинском колледже. Все подходы к зданию заминировали.

В Минобороны РФ уточнили, что хранилище и опорный пункт боевики оборудовали в учебном заведении Артемовска. Местных жителей об этом специально не поставили в известность.

Помещение колледжа транспортной инфраструктуры в Славянске заняли подразделения украинских войск и теробороны. На подступах к учебному заведению они развернули блокпосты и оборудовали огневые точки.

«В помещениях под предлогом якобы обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов», — подчеркнули в ведомстве.

Военнослужащие ВСУ, добавили в Минобороны, также разместились в зданиях профучилища Национального политехнического университета и аграрного лицея в Березовке Одесской области. На прилегающей территории они выставили артиллерию и бронетехнику.

Подобные действия украинских властей, обратили внимание в министерстве, демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение нормами морали и принципами международного гуманитарного права.